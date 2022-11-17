Одним пострілом вразив двох окупантів: український снайпер за 5 хвилин ліквідував 5 ворогів (відео)

Під час роботи український снайпер одним пострілом зміг вразити одразу двох російських окупантів.

Український снайпер за 5 хвилин ліквідував 5 російських окупантів. Двох вдалося поранити, а трьох знищити повністю.

Про це розповіли у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"5 хвилин – 5 влучань. З таким результатом відпрацював по російських окупантах один зі снайперів ССО України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сталося на донецькому напрямку. Під час роботи снайпер одним пострілом зміг вразити одразу двох ворогів.

У Командуванні ССО ЗСУ показали фрагмент роботи українського воїна, зафіксований на камеру.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували 400 російських військових. Станом на 17 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 83 110 осіб. Дані уточнюються.

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