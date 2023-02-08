Лише зброї недостатньо: експерт вказав на важливий компонент для перемоги

Лише зброї не достатньо, аби виграти війну з Росією – для цього також важливий рівень навчання особового складу для її ефективного використання.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, інформує FREEДОМ.

"Не буває такої зброї, якої достатньо для того, щоб виграти війну. Воно все має діяти в комплексі та бути взаємопов’язаним. І для цього потрібні ще й люди, які обслуговують цю зброю, які її використовують. І від ефективності використання цього озброєння також залежить дуже багато. У вас може бути дуже хороша зброя, але якщо ви не навчені, якщо ви не можете її ефективно і правильно використати, то зброя сама по собі нічого зробити не може", — пояснив Мусієнко.

Проте експерт запевнив, що ЗСУ демонструють високий рівень освоєння західного озброєння. Також він наголосив на ефективності танків у майбутньому українському контрнаступі.

"Танки здатні виконувати завдання щодо ведення наступальних дій, знищувати укріплені позиції ворога, проламувати лінії оброни противника. Танк досить ефективний для ведення, тим більше західних зразків, контрнаступних дій і для того, щоб звільняти території, які раніше окупував російський агресор. Тому під час контрнаступу танки відіграють важливу роль", — сказав Мусієнко.

Аналітик наголосив, що не потрібно квапитися відправляти танки одразу на поле бою, а краще "зайвий тиждень" навчити екіпажі на полігонах.

Раніше військовий експерт Роман Світан оцінив, коли ЗСУ можуть вийти на узбережжя Азовського моря і до Криму.

Читайте також: