Однією ракетою можна розбити колону російських військ: експерт пояснив переваги ATACMS

Американські касетні ракети ATACMS дозволятимуть ЗСУ однією ракетою розбити колону російських військ на марші, а далекобійніші – знищувати російські бойові вертольоти ще до їх зльоту.

Про це розповів військовий експерт Іван Киричевський в ефірі “1+1” під час національного телемарафону.

За його словами, судячи з повідомлень західних ЗМІ, США передадуть українській армії ATACMS у базовій касетній версії – М39, яка має дальність стрільби у 160 кілометрів і бойову головку – 570 кілограмів, і, можливо, модернізовану М39А1, де касетна боєголовка зменшена до 160 кілограмів, але дальність стрільби становить 300 кілометрів.

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“Якщо буде касетний ATACMS у базовій версії на 160 кілометрів, це дозволить однією ракетою розбити колону російських військ на марші. Якщо це будуть ракети на 300 кілометрів, то нам вдасться збивати російські К-52, не даючи навіть піднятися в повітря. Ці російські ударні вертольоти можуть перебувати на дистанції кілька сотень кілометрів від лінії фронту... їх там дістати нічим. А от коли будуть ATACMS – можна буде діставати ці ударні вертольоти і зі свого боку спрощувати нашим війська рух на фронті”, – перерахував переваги потужної американської зброї експерт.

Іван Киричевський наголосив, що британські Storm Shadow, французькі SCALP і навіть модернізовані "Нептуни" призначені “трошечки не для того”.

“Щоб прискорити знищення російських військ на фронті, ATACMS – оце буде саме воно", – зауважив експерт.

Нагадаємо, за інформацією The Washington Post, адміністрація Байдена близька до рішення надати Україні ATACMS, заряджені касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

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