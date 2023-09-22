Однією ракетою можна розбити колону російських військ: експерт пояснив переваги ATACMS

Потужні американські ракети дозволять значно спростити просування ЗСУ на фронті.
Американські касетні ракети ATACMS дозволятимуть ЗСУ однією ракетою розбити колону російських військ на марші, а далекобійніші – знищувати російські бойові вертольоти ще до їх зльоту.
Про це розповів військовий експерт Іван Киричевський в ефірі “1+1” під час національного телемарафону.
За його словами, судячи з повідомлень західних ЗМІ, США передадуть українській армії ATACMS у базовій касетній версії – М39, яка має дальність стрільби у 160 кілометрів і бойову головку – 570 кілограмів, і, можливо, модернізовану М39А1, де касетна боєголовка зменшена до 160 кілограмів, але дальність стрільби становить 300 кілометрів.
“Якщо буде касетний ATACMS у базовій версії на 160 кілометрів, це дозволить однією ракетою розбити колону російських військ на марші. Якщо це будуть ракети на 300 кілометрів, то нам вдасться збивати російські К-52, не даючи навіть піднятися в повітря. Ці російські ударні вертольоти можуть перебувати на дистанції кілька сотень кілометрів від лінії фронту... їх там дістати нічим. А от коли будуть ATACMS – можна буде діставати ці ударні вертольоти і зі свого боку спрощувати нашим війська рух на фронті”, – перерахував переваги потужної американської зброї експерт.
Іван Киричевський наголосив, що британські Storm Shadow, французькі SCALP і навіть модернізовані "Нептуни" призначені “трошечки не для того”.
“Щоб прискорити знищення російських військ на фронті, ATACMS – оце буде саме воно", – зауважив експерт.
Нагадаємо, за інформацією The Washington Post, адміністрація Байдена близька до рішення надати Україні ATACMS, заряджені касетними бомбами, а не однією боєголовкою.
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