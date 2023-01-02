Одночасно можуть піти з двох напрямків: розвідка спрогнозувала дії Росії 2023 року

Росіяни 2023 року планують далі намагатися продовжувати ведення наступальних операцій в Україні. Окупанти можуть одночасно піти з півночі або сходу.

Про це представник ГУР Міноборони Андрій Черняк сказав у коментарі РБК-Україна.

"За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року й надалі будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють що програють, але завершення війни не планують", - висловився Черняк.

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Він уточнив, що наразі розвідка не може спрогнозувати, на яких саме територіях росіяни планують наступати. Розглядається можливість того, що армія РФ може одночасно піти з півночі або сходу. Утім, він наголосив, що станом на зараз на території Білорусі сил та засобів в окупантів немає.

"Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові", - запевнив представник ГУР.

Черняк допустив, що росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до незаконно анексованого українського Криму та захопити усю Донецьку область. Але, як він вважає, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, щоб знову захопити український Херсон.

"За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупантки готове", - додав Черняк.

Нагадаємо, колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак прогнозує, що перший квартал 2023 року стане переломним у війні й Україна вийде з неї переможцем, для Росії ж не може бути жодних поступок - лише її ізоляція на міжнародній арені.

Своєю чергою, професор Кшиштоф Женгота з Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині вважає, що дії путінського оточення свідчать, що війна в Україні буде довгою. І після колосальних втрат, яких зазнала путінська армія в Україні, керівництво РФ шукає способи, як повернути тих, хто втік з РФ, щоб кинути на фронт ще більше "гарматного м'яса".

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