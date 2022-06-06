"Одного ока в мене не буде ніколи": поранений Масі Найєм опритомнів

"Одного ока в мене не буде ніколи": поранений Масі Найєм опритомнів

Поранений на війні адвокат написав свій перший пост після операції, повідомив про втрату ока і зазначив, що переживає за свого друга, який все ще в комі.

Важкопоранений на війні адвокат Масі Найєм опритомнів після операції та повідомив про втрату ока.

Про це він написав у Facebook.

"Опритомнів. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії. Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна! Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь", - зазначив Масі Найєм.

5 червня стало відомо, що Найєм отримав поранення на фронті.

Масі Найєм – засновник юридичної компанії "Міллер", адвокат, правозахисник. Як мобілізований, служив у ЗСУ 2015-2016 років, брав участь в АТО (командир взводу у складі 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ). 2022 року знову став до лав ЗС України. Він рідний брат заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма.

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