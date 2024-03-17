"Одного "Панцира" мало": полковник ЗСУ в запасі пояснив, чому росіяни не захищають свої НПЗ від дронів

Напередодні під прицілом опинився Краснодарський край, де пролунали вибухи близько третьої години ночі.

В Росії вчергове БпЛА атакували нафтопереробний завод, один з понад сотні великих та середніх НПЗ. Прикриття одного з них потребує серйозної системи оборони, тож одного самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) "Панцир" буде мало.

Про це в ефірі "24 Каналу" сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі, Роман Світан.

За словами Романа Світана, для того, щоб прикрити один НПЗ, потрібна серйозна система оборони.

"Тут одного "Панцира" не буде достатньо", – зазначив Світан.

Він зазначив, що захист потребує цілого комплексу, а в них його просто не вистачає. Навіть на лінії оборони. Тим паче ми останнім часом їх проріджуємо, в тому числі на лінії бойового зіткнення та на глибину фронту до 150 кілометрів.

Ба більше, крім НПЗ, ще є тисячі військових обʼєктів. Тобто заводи та інфраструктури, які також працюють на військових.

"У росіян обʼєктів, по яких можливий удар, в сотні разів більше, ніж можливості перекрити їх ППО й створити потрібну щільність ЗРК. Немає чим", – наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, понад половина російських нафтопереробних заводів (НПЗ) – в європейській частині РФ, тобто в межах досяжності дронів українських спецслужб. Успішні атаки дронів можуть уже через кілька місяців викликати дефіцит пального та його здорожчання в державі-агресорці.

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