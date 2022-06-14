"Одного пристрелити, інші може позатикаються": поради дружини окупанта, як "підбадьорити" солдатів (аудіо)

В перехопленій розмові окупант і його дружина обговорюють методи наведення ладу у військовому підрозділі.
У перехопленій розмові від ГУР дружина російського загарбника розповідає про новини від спільного знайомого "Пишуть, що витиснули нас, три населених пункти зайняли".
Телефонну розмову опублікувало Головне управління розвідки МО України.
Офіцер-окупант жаліється на проблеми дисципліни у своєму військовому підрозділі.
"Мені свої ішаки мізки виносять. Понабирали… Жалів… Тепер буду просто саджати. Просто доведу обстановку, хоча б. Хоч хтось знатиме, тому що все зависає і ніхто далі полку нічого не передає", - говорить він про критичну ситуацію щодо морального стану підрозділу.
На це дружина радить йому "Одного пристрелити показово, інші може позатикаються… Добра в тебе дружина. Як кажуть: бий своїх, щоб чужі боялись".
Нагадаємо, російські окупанти так бояться ЗСУ, що лише 1 із 10 готові до прямого зіткнення з українськими воїнами.
Читайте також:
- У Мережі показали сюрреалістичний ранок в захопленому росіянами Маріуполі (відео)
- Не хотіли потрапити на бойові позиції: на Донеччині окупанти намагалися здати на брухт запчастини до комплексу ППО
- ДБР підозрює у держзраді командира корабля РФ "Адмірал Макаров", який перебіг на бік ворога 2014-го