"Одного пристрелити, інші може позатикаються": поради дружини окупанта, як "підбадьорити" солдатів (аудіо)

"Одного пристрелити, інші може позатикаються": поради дружини окупанта, як "підбадьорити" солдатів (аудіо)

В перехопленій розмові окупант і його дружина обговорюють методи наведення ладу у військовому підрозділі.

У перехопленій розмові від ГУР дружина російського загарбника розповідає про новини від спільного знайомого "Пишуть, що витиснули нас, три населених пункти зайняли".

Телефонну розмову опублікувало Головне управління розвідки МО України.

Офіцер-окупант жаліється на проблеми дисципліни у своєму військовому підрозділі.

"Мені свої ішаки мізки виносять. Понабирали… Жалів… Тепер буду просто саджати. Просто доведу обстановку, хоча б. Хоч хтось знатиме, тому що все зависає і ніхто далі полку нічого не передає", - говорить він про критичну ситуацію щодо морального стану підрозділу.

На це дружина радить йому "Одного пристрелити показово, інші може позатикаються… Добра в тебе дружина. Як кажуть: бий своїх, щоб чужі боялись".

Нагадаємо, російські окупанти так бояться ЗСУ, що лише 1 із 10 готові до прямого зіткнення з українськими воїнами.

Читайте також: