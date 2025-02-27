"Одного спалаху вистачить, щоб розпочати нову фазу бойових дій": військовий про "замороження війни"

Навіть якщо конфлікт тимчасово заморозиться, Україна все одно буде стикатися з численними сутичками.

Таку думку висловив аеророзвідник 59-ї бригади ЗСУ, блогер Олександр Карпюк (Serg Marco) розповів в інтерв’ю "Фокусу".

"Сценарій заморозки війни призвести до ситуації, подібної до АТО. Вона не принесе стабільності, а, скоріше, створить новий рівень конфлікту — "супер АТО", — сказав він.

Він зазначив, усі, хто пережив АТО, можуть підтвердити, що жодна зі сторін не залишала собі шансів на "спуск" чи спокій.

"Те саме буде й зараз. Тому що більш агресивно налаштовані бійці, озброєні новими технологіями, будуть прагнути знищувати особовий склад противника", — нагадав він.

Чи зупинять ворога західні миротворці

Олександр Карпюк також висловився щодо миротворчих місій. За його словами, успіху їх розміщення на українській території не принесе.

"Якщо нас відведуть на кілька кілометрів, як планують, жодна зі сторін не буде дотримуватись цього режиму. Сіра зона може стати лише місцем для перерв, але не для стабільності. І я сумніваюся, що буде тривалий режим припинення вогню — одного спалаху вистачить, щоб розпочати нову фазу бойових дій", — сказав аеророзвідник 59-ї бригади ЗСУ.

Нагадаємо, підполковник Богдан Кротевич, відомий за позивним "Тавр", завершує свою службу та залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Тим часом на фронті загальмувався наступ армії Російської Федерації, зокрема на Покровському напрямку.

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