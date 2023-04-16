Одного з ключових командувачів військами РФ в Україні знову повернули на фронт - британська розвідка

До участі у війні проти Україні знову повернувся російський генерал-полковник, командувач повітряно-десантними військами Миайло Теплинський, якого з цієї посади звільнив начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

"Командувач російського корпусу повітряно-десантних військ (ВДВ) Теплінський "із великою ймовірністю повернувся на головну роль в Україні", - зазначається у звіті.

"Теплинський, імовірно, є одним з небагатьох російських генералів вищого рангу, якого широко поважають рядові військовослужбовці. Його нещодавня бурхлива кар'єра свідчить про сильну напруженість між угрупованнями в російському Генеральному штабі щодо військового підходу Росії в Україні", – вважають у британській розвідці.

Відомство вказує на те, що Теплинський командував "відносно успішним" відведенням російських військ із західного берегу Дніпра в листопаді 2022 року, за що був отримав схвальні оцінки в Росії.

Розвідка припускає, що звільнення Теплинського було пов’язане із суперечками щодо використання російських десантників: зокрема, вони часто використовувалися для утримання наземних цілей, чим традиційно займалася механізована піхота.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін на нещодавньому засіданні радбезу в Кремлі зажадав від голови Генштабу РФ Валерія Герасимова показати результати на фронті. Путін пригрозив звільненням Герасимову та представникам вищого армійського командування.

Як відомо, армія Росії не змогла виконати наказ Кремля і захопити весь Донбас у встановлений Володимиром Путіним термін — до кінця березня.

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