"Одноголосно!": Литовський парламент закликав закрити небо над Україною

Литовська Республіка стала другою країною, парламент якої прийняв подібне рішення.

Сеймас Литовської Республіки ухвалив рішення із закликом про закриття неба України від російського агресора.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Одноголосно! Литовська Республіка стала другою країною, парламент якої прийняв рішення із закликом про закриття неба України від російського агресора та надання гуманітарних коридорів для населення окупованих міст", – написав Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

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Він подякував спікеру Сеймасу Литовської Республіки Вікторії Чмілітє-Нільсен та всім литовським депутатам за солідарність з Україною.

Голова ВРУ закликав інші парламенти до рішучих дій. "Відкрийте свої серця - закрийте небо над Україною", – звернувся до іноземних колег Стефанчук.

Раніше Естонія звернулася до парламентів держав-членів ЄС та НАТО з вимогою про закриття неба над Україною, аби запобігти новим жертвам російської агресії.

США розмірковують над новими санкціями для РФ, а Естонія першою закликала закрити небо над Україною

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