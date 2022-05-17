Одному вухо відрізали – він говорити не хотів: СБУ отримала нові докази звірств окупантів на Харківщині

Російські загарбники вихвалюються катуванням українських військових та обстрілами мирних селищ.

СБУ отримала нові докази звірств окупантів на Харківщині.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

"Двох полонених взяли. Одному вухо відрізали – він говорити не хотів. Це ще нормально, що йому кулю в лоб не пустили, або БТРом не четвертували. А можна було його просто поставити і короб від кулемету, 100 набоїв, просто в нього випустити, і друшляк зробити. Ну, максимум, можна було пальці відрубати", – розказує своєму батьку окупант, який ще не так давно намагався просунутися на Харківщині.

Загарбник захоплено розповідає, що окупанти "артою накрили" мирне селище у Харківський області і зайнялися там мародерством: "Пацани на розвідку сходили, принесли: ковбаси, майонезу, сала... По людях пройшлися... сенс їм залу*атися, у нас стволи, танк. Якщо хтось залу*неться - мінус будинок і живи, як хочеш".

Такі нелюдські вчинки не обурюють батька – він радіє, що виховав ката, який у будь-яку хвилину може отримати місце у рефрижераторі з "грузом-200".

Нагадаємо, українські військові відвоюють Луганську та Донецьку області в їхніх адміністративних межах, коли отримають достатньо зброї і підуть у контрнаступ. Про це повідомив радник голови МВС України Ростислав Смірнов. За його словами, бійці не зупиняться на рубежах ОРДЛО. На сьогодні до українських військових вже прибуває дуже багато військової техніки, а в російських окупантів її меншає.

"Наш план – зберегти їм життя, а потім свободу", - Резніков про евакуацію з "Азовсталі"

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