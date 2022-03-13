"Одноразові" пілоти: у росіян не лише неправильно складені парашути, але й несправна система катапультування

"Одноразові" пілоти: у росіян не лише неправильно складені парашути, але й несправна система катапультування

Крісло-катапульта — це рятувальна система для швидкої евакуації екіпажу.

Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про несправність систем катапультування у російських пілотів.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

При огляді військовими спеціалістами ЗСУ збитих літаків та гелікоптерів РФ простежуються несправності катапульти.

Крісло-катапульта: що це таке

Крісло-катапульта — це рятувальна система для швидкої евакуації екіпажу військового літака, гвинтокрила у випадку аварійної ситуації. Здійснюється коштом вистрілювання (катапультування) крісла разом з пілотом з літального апарату за допомогою стисненого повітря, порохового заряду, ракетної системи, після чого крісло автоматично відкидається і пілот приземляється з парашутом.

Крісло-катапульта: у чому проблема

Військові зазначають, що несправність російських рятувальних систем, ймовірно, у неспрацьовуванні крісла-катапульти або неправильному укладенні парашуту.

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