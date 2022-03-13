"Одноразові" пілоти: у росіян не лише неправильно складені парашути, але й несправна система катапультування

Крісло-катапульта — це рятувальна система для швидкої евакуації екіпажу.
Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про несправність систем катапультування у російських пілотів.
Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.
При огляді військовими спеціалістами ЗСУ збитих літаків та гелікоптерів РФ простежуються несправності катапульти.
Крісло-катапульта: що це таке
Крісло-катапульта — це рятувальна система для швидкої евакуації екіпажу військового літака, гвинтокрила у випадку аварійної ситуації. Здійснюється коштом вистрілювання (катапультування) крісла разом з пілотом з літального апарату за допомогою стисненого повітря, порохового заряду, ракетної системи, після чого крісло автоматично відкидається і пілот приземляється з парашутом.
Крісло-катапульта: у чому проблема
Військові зазначають, що несправність російських рятувальних систем, ймовірно, у неспрацьовуванні крісла-катапульти або неправильному укладенні парашуту.
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