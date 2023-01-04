"Одноразові" солдати РФ: прикордонники під Бахмутом та Соледаром стримують ворога та поповнюють обмінний фонд

Багато експертів стверджують, що наступ росіян під Бахмутом та Соледаром – зупинився, він, ймовірно, досягає кульмінації.

Однак кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко, який зустрів Новий рік із воїнами, стверджує – святкувати перемогу ще зарано. Ворог не шкодує своїх солдатів, аби захопити обидва ключові міста.

У Соледарі за день Росія вистрілює стільки снарядів, скільки, наприклад, американська військова промисловість виробляє за місяць. І позиції противника тут настільки близько до українських воїнів, що вони буквально в режимі 24/7 перебувають в напрузі.

Окрім різних підрозділів ЗСУ, Соледар та Бахмут відбивають українські прикордонники.

Так, прикордонники, які щойно зайшли на ці позиції, починають свою ротацію з "трофеями". Вони взяли в полон двох "вагнерівців". Хоча, з точки зору Женевської конвенції, статус військовополонених на них не розповсюджується. Вони найманці – "вагнерівці". Ув’язнені, які прийшли до приватної армії Євгена Пригожина, як то кажуть, з "зони".

Один із бійців Пригожина Сергій Верещагін розповів, що був засуджений за статтею 105.

"Це вбивство. Не розрахував і "завалив" співмешканця матері", - розповів він.

Звільнені ув’язнені це одноразові солдати. Перед штурмом українських позицій їм пояснюють, що вони отримали квиток лише в один кінець.

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Так ще один найманець Олександр Дроздов, розповів, що всіх їх попередили – шляху назад немає, що тих, хто намагається втекти з поля бою, – одразу розстрілюють.

"Припустимо, ми зараз йдемо, нам дали наступ, що ми наступаємо. Якщо я, скажімо, не хочу воювати, задню даю, ну, назад, вони просто вбивають, от і все", - розповів "вагнерівець".

Росіянин Сергій Верещагін додає: "Не можна назад, обнулять одразу. Обнулять, це означає розстріляють".

За даними Білого Дому, станом на сьогодні групі ПВК "Вагнер" до 40 тисяч звільнених ув’язнених. Абсолютну більшість тих, хто штурмує позиції українців в райні Соледара і Бахмута, складають саме такі одноразові солдати.

Один із прикордонники на імя Сергій, розповідає, що росіяни намагаються закидувати ЗСУ піхотою. Одна за другою, кілька хвиль піхотних атак на вузький позиції.

"Це просто сорок третій рік, вони йдуть вперед такими масами, не рахуючи людських життів, нічого", - розповідає "Теодор", боєць зведеного прикордонного загону ДПСУ.

Українські кулеметники чи хлопці зі стрілецькою зброєю розбирають ці групи по 15 чоловік з 20 метрів, розповідають прикордонники. Окупанти одночасно йдуть багатьма групами, не рахуючись з втратами.

У складі прикордонного загону, який захищає Соледар, також є група досвідчених снайперів, здатна з гарантією вразити ціль з тисячі метрів.

"Тут вся географія. Сполучені Штати, Франція, Велика Британія, навіть Росія в трофейному вигляді", - розповідає Андрій Цаплієнко про зразки озброєння українці

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Росіяни вже кілька місяців ведуть бої за міста-супутники Соледар та Бахмут. Деякі позиції протягом однієї доби кілька разів переходять з рук в руки. Кажуть, що командувач російським угрупованням генерал Суровікін та господар ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пообіцяли Бахмут в якості новорічного подарунку Путіну. Але для того, щоб оточити Бахмут, спочатку треба взяти Соледар. План явно не вдався. Неймовірними зусиллями та болісними втратами наші воїни зупиняють наступ.

Так, наприклад нещодавно, у Бахмуті прикордонникам та білоруським легіонерам зі Збройних Сил довелось відбивати позицію, яку втратив інший підрозділ Сил оборони – понад три години важкого бою. Українські бійці відновили контроль за втраченою позицією та просунулись на триста метрів на східній околиці Бахмута. У ворога, згідно із даними розвідки, 9 загиблих і 13 поранених. У наших – без втрат.

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