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Однорічний син та чоловік понад добу під завалами: у Дніпрі рятують жінку, постраждалу від ракетного удару

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Однорічний син та чоловік понад добу під завалами: у Дніпрі рятують жінку, постраждалу від ракетного удару

Катерина Зеленська з сином / Фото: ekatr1n_ze1enskaya

Постраждала перебувала під завалами близько 20 годин, а її маленького сина та чоловіка досі шукають рятувальники.

У Дніпрі 15 січня з-під завалів багатоповерхівки, куди влучила російська ракета, дістали 27-річну жінку. З'ясувалося, що це Катерина Зеленська. Вона не могла кликати на допомогу, бо глуха.

Про це повідомила сестра постраждалої Аліна у себе в Instagram.

Жінка перебувала вдома із чоловіком та однорічним сином, коли пролунав вибух. Станом на вечір 16 січня рятувальники ще не знайшли їх під завалами.

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"Це Катя - моя сестра! Її знайшли лише сьогодні зранку і слава Богу живою. Вона з родиною жила в тому клятому будинку на Перемозі! Вона не могла кликати на поміч, бо з дитинства глуха! Шукають ще її однорічну дитину і чоловіка! Дай Бог знайдуть живими і неушкодженими. Молимося", – написала сестра Катерини.

Постраждалу госпіталізували до лікарні з сильним переохолодженням. Температура тіла жінки становила 31 градус. Вона перебуває в реанімації.

© www.facebook.com/Денис Монастирський
Фото: www.facebook.com/Денис Монастирський
Катерина Зеленська з чоловіком і сином / Фото: ekatr1n_ze1enskaya / ©
Катерина Зеленська з чоловіком і сином / Фото: ekatr1n_ze1enskaya

Станом на вечір 15 січня відомо про 30 загиблих в результаті російського ракетного удару по Дніпру, серед них одна дитина. 75 людей травмовано. Триває пошукова операція. Під завалами можуть перебувати 33 людиниЗа попередньою інформацією, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Зеленський за 15 січня: Дніпро - невідома доля понад 30 людей, триває розбір завалів

Зеленський за 15 січня: Дніпро - невідома доля понад 30 людей, триває розбір завалів

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Дата публікації
Перегляди
11к
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