Однорічний син та чоловік понад добу під завалами: у Дніпрі рятують жінку, постраждалу від ракетного удару

Постраждала перебувала під завалами близько 20 годин, а її маленького сина та чоловіка досі шукають рятувальники.

У Дніпрі 15 січня з-під завалів багатоповерхівки, куди влучила російська ракета, дістали 27-річну жінку. З'ясувалося, що це Катерина Зеленська. Вона не могла кликати на допомогу, бо глуха.

Про це повідомила сестра постраждалої Аліна у себе в Instagram.

Жінка перебувала вдома із чоловіком та однорічним сином, коли пролунав вибух. Станом на вечір 16 січня рятувальники ще не знайшли їх під завалами.

"Це Катя - моя сестра! Її знайшли лише сьогодні зранку і слава Богу живою. Вона з родиною жила в тому клятому будинку на Перемозі! Вона не могла кликати на поміч, бо з дитинства глуха! Шукають ще її однорічну дитину і чоловіка! Дай Бог знайдуть живими і неушкодженими. Молимося", – написала сестра Катерини.

Постраждалу госпіталізували до лікарні з сильним переохолодженням. Температура тіла жінки становила 31 градус. Вона перебуває в реанімації.

Фото: www.facebook.com/Денис Монастирський

Катерина Зеленська з чоловіком і сином / Фото: ekatr1n_ze1enskaya

Станом на вечір 15 січня відомо про 30 загиблих в результаті російського ракетного удару по Дніпру, серед них одна дитина. 75 людей травмовано. Триває пошукова операція. Під завалами можуть перебувати 33 людини. За попередньою інформацією, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Зеленський за 15 січня: Дніпро - невідома доля понад 30 людей, триває розбір завалів

Читайте також: