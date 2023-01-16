Однорічний син та чоловік понад добу під завалами: у Дніпрі рятують жінку, постраждалу від ракетного удару

Постраждала перебувала під завалами близько 20 годин, а її маленького сина та чоловіка досі шукають рятувальники.
У Дніпрі 15 січня з-під завалів багатоповерхівки, куди влучила російська ракета, дістали 27-річну жінку. З'ясувалося, що це Катерина Зеленська. Вона не могла кликати на допомогу, бо глуха.
Про це повідомила сестра постраждалої Аліна у себе в Instagram.
Жінка перебувала вдома із чоловіком та однорічним сином, коли пролунав вибух. Станом на вечір 16 січня рятувальники ще не знайшли їх під завалами.
"Це Катя - моя сестра! Її знайшли лише сьогодні зранку і слава Богу живою. Вона з родиною жила в тому клятому будинку на Перемозі! Вона не могла кликати на поміч, бо з дитинства глуха! Шукають ще її однорічну дитину і чоловіка! Дай Бог знайдуть живими і неушкодженими. Молимося", – написала сестра Катерини.
Постраждалу госпіталізували до лікарні з сильним переохолодженням. Температура тіла жінки становила 31 градус. Вона перебуває в реанімації.
Станом на вечір 15 січня відомо про 30 загиблих в результаті російського ракетного удару по Дніпру, серед них одна дитина. 75 людей травмовано. Триває пошукова операція. Під завалами можуть перебувати 33 людини. За попередньою інформацією, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230.
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