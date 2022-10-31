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Односторонній вихід Росії з “зернової угоди” є спланованою маніпуляцією РФ - Центр протидії дезінформації

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Односторонній вихід Росії з “зернової угоди” є спланованою маніпуляцією РФ - Центр протидії дезінформації

Фото: Центр новин ООН

Російські окупанти заздалегідь спланували маніпуляцію, спрямовану на вихід РФ з “зернової угоди”.

Односторонній вихід Росії з “зернової угоди” є спланованою маніпуляцією РФ. Для її реалізації вони чекали потрібного моменту.

Про це повідомили в пресслужбі Центру протидії дезінформацією.

Як зазначається, росіяни заздалегідь почали проштовхувати тезис про те, що “зернова угодо” нібито не “вирішила проблеми” стран, а “погіршила їх”. Про це ще 5 жовтня казав секретар ради безпеки Патрушев.

В цілому, російські діячі, які мали змогу виступати по прапогандистським каналам, просували такуж думку. Хоча насправді РФ планувала продовольчу провокацію, метою якої є “голодний шантаж” всього світу.

Нагадаємо, що провали Росії на фронті та катастрофічне падіння авторитету Путіна дозволяють Туреччині продемонструвати готовність взяти на себе більшу відповідальність за безпекову ситуацію в Чорному морі.

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