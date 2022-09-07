Одну із сестер, які поховали трьох дорослих після обстрілу будинку з танка, лікуватимуть за кордоном від опіків

Їм треба налагодити своє життя від самого початку, але в першу чергу Ніні потрібно долікуватися - через рубці їй важко згинати руки.

Університетська клініка у норвезькому Бергені прийняла на лікування 14-річну Ніну Чуль, у якої обгоріла третина шкіри. Вона разом зі своєю старшою сестрою та мамою ховалася від російських окупантів у знайомого подружжя. Будинок у селі Велика Дорога російські війська розстріляли з танка, троє дорослих загинули від опіків, а дві сестри провели понад три місяці в лікарні. А нині Ліля поїхала за кордон, аби закрити рани, які не гояться, і позбутися рубців.

Про сестер Ніну і Лілію ТСН розповідала на початку літа. В лікарні Ніжина дівчата вже 3-й місяць лікували глибокі опіки - 18-річна Ніна обпечена на 25%, у 14-річної Лілі третина тіла - в ранах.

Дівчата вибралися з будинку, який російські військові розстріляли з танка. Це був дім на околиці села, де сестри разом з мамою ховалися від окупантів у знайомих. Усі дорослі померли від наслідків опіків. «Дядя Вадік помер 10-го, мама 13 березня, і 6-го квітня тьотя Люда, а здавалося, що все добре, раз ми вилізли, ми виживемо», - розповідали дівчатка.

Ніна і Ліля - з багатодітної родини, їхня мама Ольга виховувала 4 дітей - середня сестра Ганна і брат Юрій на момент початку війни навчалися в Харкові. Тепер всі вони залишилися сиротами.

З рідного дому мама з дівчатами вирішили втікати на околицю села Велика Дорога, бо їхній будинок був у центрі, яким рухалася військова техніка. Згодом в їх будинку отаборилися росіяни. Минуло вже пів року, аж поки дівчата наважилися побачити, що з їхнім домом.

В будинку вибиті вхідні двері, вікна, понівечений дах, всередині усе перевернуто дороги дриґом. Дівчата розглядають уламки свого колишнього життя і фотографії, де вони усі разом усміхнені та щасливі. У кімнаті на новорічні свята зібралася вся родина, тоді приїхала Аня і Юра, мама накрила святковий стіл і виявилося, що це був останній раз, коли вся сім'я зібралася разом.

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З братом і сестрою Ніна і Ліля не бачилися від початку вторгнення, вони виїхали до родичів до Чехії. Про маму нагадують розкидані по хаті речі. Після росіян не залишилося нічого вцілілого. Дівчата забирають з собою лише фото, на якій вся родина разом. Сестри поки житимуть у бабусі.

Їм треба налагодити своє життя від самого початку, але в першу чергу Ніні потрібно долікуватися - через рубці їй важко згинати руки. Щоб зап'ястя зберігали рухливість, щоночі до рук треба примотувати спеціальні шини. А на ліктях у Ніни досі не загоїлися рани. Замість того, щоб піти до школи, вона збирається в дорогу. Ніну чекають на лікуванні в опіковому центрі Норвегії - це домовленість між двома урядами. «Ми всі виписки передавали, тому план лікування - він уже сформований. Можливо, рани, які ще не закриті, будуть оперувати», - каже дівчинка.

До Норвегії Ніна їде з бабусею, і вони не приховують, що дуже хвилюються. Але Ніна сподівається, що фахівці норвезького опікового центру зможуть остаточно залікувати рани на ліктях. І зробити менш помітними шрами на відкритих ділянках шкіри. Скільки на це знадобиться часу - буде зрозуміло після перших оглядів лікарів. Ніна вирушає в дорогу з надією.

Рани, які не гояться: історія маленької українки, що постраждала через рашистів

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