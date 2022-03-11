Одну людину дістали просто з-під завалів: стало відомо про стан людей, які постраждали під час обстрілів аеродрому в Луцьку

Одну людину дістали просто з-під завалів: стало відомо про стан людей, які постраждали під час обстрілів аеродрому в Луцьку

Наразі травмовані отримують усю медичну допомогу.

У Луцьку російські окупанти обстріляли аеродром, у результаті чого шестеро людей постраждали. Чотирьох з шести травмованих вже ушпиталили до обласної клінічної лікарні.

Про це повідомив речник медзакладу Андрій Гнатюк у коментарі "Суспільному".

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За його словами, ще двох постраждалих "швидка" завезла до міської клінічної лікарні. Одного із травмованих рятувальники дістали з під завалів конструкцій аеродрому.

"В одного травмованого панічна атака, його вже заспокоїли. Ще в двох діагностували струс головного мозку, ураження ніг. Ще один травмувався під завалами", – розповів Гнатюк.

Наразі ушпиталені отримують усю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, внаслідок авіаударів по Луцькому аеродрому, за оновленими даними, попередньо, загинуло двоє людей, шестеро отримали поранення. Наразі рятувальники розчищають завали, які виникли на летовищі через вибухи.

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