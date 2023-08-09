Одну людину вдалось реанімувати: у Запоріжжі зменшилась кількість загиблих через ракетний удар РФ

У Запоріжжі зменшилась кількість загиблих через терористичний ракетний удар Росії. Одного постраждалого, якого вважали загиблим, медикам вдалось реанімувати.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Першочергово інформація була про трьох загиблих. На щастя, одну особу вдалося реанімувати. Лікарям допомагали на місці парамедики поліції", - повідомив Клименко.

Наслідки ударів по Запоріжжю. / Фото: Ігор Клименко

Міністр також додав, що рятувальники оперативно ліквідували займання у господарській будівлі.

"Поліція провела поквартирний обхід житлових будинків. Загиблих чи травмованих не виявили. Постраждали люди, які в час прильоту перебували на вулиці", - зазначив Ігор Клименко.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: Ігор Клименко

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДВОЄ загиблих!!! Удар росіян по Запоріжжю!

Нагадаємо, російська терористична армія ввечері, 9 серпня, запустила ракети по Запоріжжю. Окупанти, як завжди, атакували цивільні споруди - церкву та супермаркет.

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