"Скло посипалося на спину, я побігла додому": очевидиця про ракетний удар по Чернігову

Хірург-офтальмолог Олена Чугай, яка стала очевидицею злочинною атаки РФ, розповіла про удар по Чернігову.

Про це жінка розповіла в ефірі "Сніданок з 1+1".

Коли пролунав вибух, вона була неподалік театру в маленькому салоні.

"Я почула звук свисту, навіть не збагнула, що це ракета. Одразу був вибух, скло посипалося на спину, але ми були цілі, і майстриня салону мене потягнула в укриття між двома стінами. Але я там була недовго. Я побігла додому, оскільки живу біля театру. Тому все було буквально на наших очах.", - пригадує жінка.

За її словами, вдома на неї чекала чоловік і син.

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"Я подзвонила, вони були цілі. Вікна також витримали вибух. Ми побули в укритті вдома. Дорога йшла через весь цей жах, я йшла буквально через скло, переступала через шифер, уламки", - каже очевидиця.

Вона продовжує, що після відбою повітряної тривоги поїхала в клініку, де вже були перші потерпілі.

"Якісь складні поранення відвозили у великі клініки. Наша клініка мікрохірургії ока надавала допомогу при пораненнях м'яких тканин обличчя, шиї тощо.



Вчора звернулися троє людей з пораненнями голови, ніг. Ми всіх чекаємо, хто може ще в шоці, не зміг дійти, не збагнув, що сталося. Ми надаємо таку хірургічну допомогу і це абсолютно безкоштовно.

"Люди були шоковані. Чернігів трохи спокійніший був за останній час, ніж інші міста, і люди звикли до вдаваного спокою. Паніки не було, всі були шоковані, хтось поранений, була кров навколо. Люди допомагали один одному", - доповіла вона.

Влучання ракети в драмтеатр в Чернігові: деталі від очевидиці

Нагадаємо, що у Чернігові внаслідок ракетного удару загинуло 7 людей та 144 постраждали. Поліція документує наслідки терору росіян.

Внаслідок російського ракетного удару Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка знищено. Також пошкоджена пам'ятка архітектури національного значення – П'ятницька церква.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував для шведських ЗМІ ракетний удар Росії по Чернігову 19 серпня.

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