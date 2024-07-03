"Одразу дві "фортеці" на підході:" експерт заявив про важку ситуацію біля двох українських міст

За припущення Машовця, мікрорайон "Канал" у Часовому Яру втрачено повністю.
Військовий аналітик Костянтин Машовець розповів про труднощі для оборони ЗСУ у Донецькій області. На його думку, Україну одразу очікує "дві "фортеці" - Торецьк й Часів Яр.
Таку думку експерт висловив на сторінці у фейсбук.
"Тільки вчора написав в огляді, що будуть рватися на Нью-Йорк з півдня та сходу (ще не знаючи про "останні зміни"), але по характеру роботи ворожих авіації та артилерії, протягом крайніх діб, це було цілком можливо зрозуміти. Ймовірно, південна частина с.Нью-Йорк - таки втрачена. На Калинове вони уже лізуть. Лише питання часу - коли спробують прорватися на Олександропіль та полізуть з боку Широкої Балки", - йдеться у його дописі.
За припущення Машовця, на Краматорському напрямку мікрорайон "Канал" у Часовому Яру втрачено повністю.
Зауважимо, що українське командування станом на ранок 3 липня це не спростовує, ні підтверджує.
Нагадаємо, у Deep State розповіли, поблизу яких населених пунктів просунувся противник.
Читайте провідні новини дня:
- У Львові студент 2 курсу категорично відмовився брати повістку: його засудили за ухилення від мобілізації
- Крим - це Україна: у Пентагоні заявили про можливості використання американської зброї
- Відключення світла 3 липня: ДТЕК і "Укренерго" повідомило про графіки