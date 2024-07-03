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"Одразу дві "фортеці" на підході:" експерт заявив про важку ситуацію біля двох українських міст

"Одразу дві "фортеці" на підході:" експерт заявив про важку ситуацію біля двох українських міст

Війна в Україні / Фото: Associated Press

За припущення Машовця, мікрорайон "Канал" у Часовому Яру втрачено повністю.

Військовий аналітик Костянтин Машовець розповів про труднощі для оборони ЗСУ у Донецькій області. На його думку, Україну одразу очікує "дві "фортеці" - Торецьк й Часів Яр. 

Таку думку експерт висловив на сторінці у фейсбук. 

"Тільки вчора написав в огляді, що будуть рватися на Нью-Йорк з півдня та сходу (ще не знаючи про "останні зміни"), але по характеру роботи ворожих авіації та артилерії, протягом крайніх діб, це було цілком можливо зрозуміти. Ймовірно, південна частина с.Нью-Йорк - таки втрачена. На Калинове вони уже лізуть. Лише питання часу - коли спробують прорватися на Олександропіль та полізуть з боку Широкої Балки", - йдеться у його дописі. 

За припущення Машовця, на Краматорському напрямку мікрорайон "Канал" у Часовому Яру втрачено повністю.

Зауважимо, що українське командування станом на ранок 3 липня це не спростовує, ні підтверджує.

Нагадаємо, у Deep State розповіли, поблизу яких населених пунктів просунувся противник.

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