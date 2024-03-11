Одразу гатитимуть по аеродромах: експерт про те, як захистити F-16 від російських ракет

Коваленко попередив, що F-16 одразу після прибуття до України стануть головною ціллю для ворога. Тому місця їхнього ймовірного базування будуть зазнавати атак.

Як тільки Україна F-16, росіяни одразу ж будуть гатити по аеродромах, де змогли б базуватися західні винищувачі. Тому вже зараз необхідно подбати про захист летовищ.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі "Київ24".

"Якщо в нас буде готовий аеродром, росіяни одразу ж його будуть намагатися знищити разом із F-16. Це будуть основні удари. Ми повинні забезпечити безпеку того обʼєкту, на якому будуть розміщуватися ці літаки", – наголосив експерт.

На його думку, потрібно мінімізувати вірогідність використання ракетного озброєння, крилатих ракет – Х-101/555 та інших модифікацій по цьому об'єкту. Тому летовище потрібно забезпечити такою ешелонованою системою протиповітряної оборони, як у Києві та Київській області. Ще один варіант – залишити росіян без можливості використовувати своє ракетне озброєння далекого радіусу дії.

"Як це можна зробити? Знищуючи їхні А-50 – повністю всі. Щоб вони не могли надавати необхідну розвідувальну інформацію та цілевказання, доповнювати ракетні удари з боку російської стратегічної авіації", – підсумував Коваленко.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони могли знищити уже третій російський літак А-50.

Наприкінці лютого очільник ГУР Буданов сказав, скільки А-50 у Росії залишилося після того, як два борти вже знищила українська сторона. За його словами, на той час у РФ залишалося лише шість таких літаків.

Раніше видання NYT назвало кількість і дату надходження літаків F-16 до України.

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