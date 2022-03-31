Одразу шість закарпатських церков однієї громади вийшли з Московського патріархату

Рішення ухвалили шляхом голосування, з майже двохсот голосів «проти» були тільки три.

На Закарпатті одразу шість церков заявили про вихід з Московського патріархату. Піти з російської церкви зокрема вирішили у Солотвинській громаді - там понад тридцять тисяч жителів. На такий крок віряни зважилися після того, як очільник їхньої церкви - патріарх Кирило Гундяєв - благословив російську армію на вбивство українців.

Про це йдеться в ТСН.

Помолитись за мир в Україні віряни Солотвина традиційно зібрались у своєму храмі. Канонічні молитви незмінні, проте за здоров’я російського патріарха Кирила, як було раніш, більше не моляться, його ім’я взагалі не згадують. Натомість палко моляться за Україну та наших захисників.

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«Люди побачили, що сталася війна, проливається кров і вийшли із ініціативою, щоб ми вийшли із підпорядкування Московського патріархату», - каже настоятель Свято-Михайлівського храму Солотвина Дорин Білецький.

Це питання постало з початку російського вторгнення. Багато чоловіків громади пішли захищати свою землю, у той час як очільник російської православної церкви фактично благословив рашистів на вбивство українців. Це вкрай обурило селян, вони почали вимагати виходу з Московського патріархату. «Ми живемо на Україні. Давно треба було це зробити. Це дуже мудре і правильне рішення», - кажуть місцеві.

«Вони святкували 8 років доєднання Криму. Патріарх був присутній на тому торжестві, вручив ікону і сказав, що вони мають захищати свою країну. Побачили, що більше з боку патріархії нема ніякої підтримки нашої церкви, наших людей», - додає настоятель.

Вже наступного дня у всіх шести храмах Солотвинської територіальної громади заявили - Кирила зрікаються й з-під Московського патріархату виходять. Рішення ухвалили шляхом голосування. З майже двохсот голосів «проти» були тільки три. «Російська Федерація – це держава-агрессор, яка вторглася на нашу землю і принесла нам війну. Основна маса людей прийняла своє рішення, їх ніхто не примушував. Люди голосували добровільно», - пояснює перший заступник селищного голови Солотвина Юрій Тимків.

Найближчим часом збиратимуться знову. Тепер голосуватимуть за приєднання до Православної церкви України. Там вже відповіли- прийняти їх раді. Тож відповідні для цього документи вже готують. За місяць від початку російського вторгнення до складу Православної церкви України офіційно перешли вже кілька десятків громад з дев’яти областей. І щодня їх більшає.

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