Одружилися за 5 тисяч доларів: затримано жінку з інвалідністю за вивезення ухилянта до Польщі (фото)

Мешканка Київщини уклала фіктивний шлюб, її затримали під час передачі грошей.

На Львівщині правоохоронці викрили жінку, яка організувала незаконний перетин кордону для свого фіктивного чоловіка. За це вона отримала солідну винагороду.

Про це повідомила поліція Львівської області.

"За грошову винагороду у сумі 5 тисяч доларів 43-річна мешканка Київської області, яка є інвалідом третьої групи, підшукала військовозобов’язаного чоловіка, – він мав намір незаконно виїхати за кордон. Вона уклала з ним фіктивний шлюб", – зазначили в повідомленні.

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Зловмисницю викрили оперативники Управління міграційної поліції спільно зі слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини, військовослужбовцями сьомого прикордонного загону Державної прикордонної служби за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Жінку затримали під час отримання коштів у сумі 5 тисяч доларів / Фото: Поліція Львівської області

Таким чином підозрювана організувала своєму фіктивному чоловіку можливість виїхати за межі держави в умовах воєнного стану як особі, котра супроводжує у закордонній поїздці дружину з інвалідністю.

Минулого тижня правоохоронці затримали жінку під час отримання коштів у сумі 5 тисяч доларів. Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" Кримінального кодексу України.

Жінка уклала фіктивний шлюб, її затримали під час передачі грошей / Фото: Поліція Львівської області

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовослужбовець прикордонного загону застрелив 39-річного жителя Дніпра під час його спроби перетнути українсько-румунський кордон на Закарпатті.

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