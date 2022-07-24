Одурманена пропагандою мати розповідає про "перемогу" РФ, а її син - як все погано: перехоплена розмова окупанта

Російський окупант у перехопленій розмові бідкається на погане ставлення його керівництва до особового складу.

Його мати ж натомість розповідає своєму сину наративи російської пропаганди та переконує його, що "РФ перемагає".

Про це йдеться у розмові окупанта та його матері, яку перехопило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У розмові одурманена пропагандою жінка розповідає, що нібито Росія вже перемагає у війні, а Захід відмовився допомагати ЗСУ зброєю та коштами. Натомість окупант все спростовує та каже, що це брехня. Загарбник бідкається, що їхньому командуванню начхати на людей, вони більше дбають про техніку.

Росіянин також розглядає варіанти втечі з війни. Вони з матір'ю обговорюють, чи не посадять окупанта за дезертирство.

Також вочевидь у російській армії є проблеми з коштами, адже мати окупанта заявляє, що вона добиватиметься виплат.

Нагадаємо, у Луганській області поблизу Лисичанська під смертельний вогонь потрапив ОМОН із Сахаліна, у Кадіївці зруйновано казарму з військовими РФ. Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. А західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.

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