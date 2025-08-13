Один із найбільших вузлів нафтопроводу “Дружба” під ударом ГУР: які наслідки

Вибух / © Pexels

Реклама

Українські безпілотні літальні апарати вразили нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу “Транснефть Дружба” в місті Унеча Брянської області.

Про це ТСН.ua повідомили джерела у ГУР МО.

За інформацією місцевих пабліків, у ніч на 13 серпня пролунала серія вибухів, після чого спалахнула сильна пожежа.

Реклама

Зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.

Нагадуємо, що ЛВДС “Унеча” – один із найбільших вузлів нафтопроводів “Дружба” протяжністю 9 тисяч км, через який здійснюється постачання нафти до кількох регіонів Росії та на експорт. "Унєча" Щорічно має потужність прокачувати 60 млн. тон сировини.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

Раніше повідомлялось, що українські дрони зупинили ключовий НПЗ “Роснефти” в Поволжі. Після атаки українських безпілотників Саратовський НПЗ Роснефти в Поволжі припинив прийом нафти.