Один проти п’ятьох: спецпризначенець ГУР стримав ворожий штурм на Куп’янському напрямку

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

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На Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР МО України «Братство» самотужки стримав штурм росіян. Окупантів було п’ятеро осіб, під час атаки вони застосували отруйний газ.

Про це повідомляє ГУР.

«У відповідь на ефективний опір українського воїна окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни — застосували отруйний газ. Після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем і атаками FPV-дронів», — йдеться у повідомленні відомства.

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Унаслідок атаки наш боєць зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості. Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим.

«Командування ухвалило рішення — евакуювати бійця. Група змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доправити до стабілізаційного пункту», — додали у ГУР.

Поряток бійця відбувався під щільним ворожим вогнем.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ встановили рекорд — знищили гармату росіян на відстані 25 км. Для удару використовувалася САУ «Zuzana 2», а операція стала результатом злагодженої взаємодії підрозділів.

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