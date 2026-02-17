Один з найбільших НПЗ на півдні РФ вразили українські війська: які наслідки для ворога

Вибух / © Associated Press

Сили оборони продовжують послідовно завдавати ударів по ключових об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях України. У ніч на 17 лютого підрозділи ЗСУ уразили нафтопереробний завод “Ільський” у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На підприємстві спалахнула пожежа. Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтових об’єктів півдня Росії, його потужність становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії окупанта. Результати уточнюються.

Окрім того, українські війська уражали райони зосередження противника на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема в районах Розівки та Любимівки.

Уражені й логістичні об’єкти ворога: склади МТЗ у Донецьку та районі Лідине (ТОТ Донецької області), а також вузол зв’язку 127-ї мотострілецької дивізії у Зеленополі (ТОТ Запорізької області).

Втрати російських загарбників та масштаби завданих збитків уточнюються. Генштаб ЗСУ наголошує, що українські війська й надалі системно завдаватимуть ударів, спрямованих на послаблення бойового потенціалу агресора.

Зазначимо, що успішні удари по енергетичній інфраструктурі РФ стали частиною операцій Сил оборони України. 12 лютого дрони СБУ вразили Ухтинський НПЗ у Республіці Комі, відстань до якого від українського кордону становить близько 1750 км.

Раніше, 11 лютого, дрони влучили по Волгоградському НПЗ “Лукойл-Волгограднафтопереробка” — найбільшому в регіоні заводі з річною потужністю 15 млн тонн нафти. Це вже дев’ята атака на підприємство від початку війни. Після удару у Росії повідомляли про паніку та тимчасове закриття аеропорту Ухти.