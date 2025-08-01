"Один з найжорстокіших ударів по столиці": Зеленський відвідав зруйнований будинок у Києві

Зеленський відвідав зруйнований будинок у Києві / © скрін з відео

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Президент України Володимир Зеленський відвідав зруйнований російським ударом будинок у Києві. Тоді у ніч проти 31 липня РФ атакувала Україну 8 крилатими ракетами «Іскандер-К» і 309 дронами. Одна з ракет влучила у цей будинок. Загалом, ракетна атка забрала життя 31 людині.

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

За словами президента, внаслідок вчорашнього удару по столиці загинула 31 людина, 179 — отримали поранення. Зеленський висловив співчуття родинам загиблих, назвавши атаку жорстоким ударом по Києву.

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«Те, що робить Росія, неможливо виправдати. Ми ніколи не пробачимо вбивств наших людей, цих жорстоких ударів. Учорашнім ударом по Києву Росія вбила 31 людину. Сто сімдесят дев’ять людей постраждали. Щирі співчуття рідним, близьким, усім, хто втратив найдорожче. Це один із найжорстокіших ударів по столиці.», — написав він у своїх соціальних мережах, додавши, що держава обов’язково підтримає всіх постраждалих.

Володимир Зеленський відвідав зруйнований будинок у Києві після ракетного обстрілу 31 липня. / © скрін з відео

Президент також подякував рятувальникам, медикам та всім, хто брав участь у розборі завалів і наданні допомоги на місці трагедії. Він запевнив, що робота з посилення захисту українців буде продовжена.

«Така взаємопідтримка надзвичайно важлива», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська завдали масованого удару по Україні. Для атаки окупанти використали вісім крилатих ракет «Іскандер-К» і 309 ударних безпілотників.

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Основний удар був спрямований на Київ. Унаслідок атаки в столиці було пошкоджено житловий будинок.

У Солом’янському районі столиці люди показали зруйноване житло після ворожої атаки. Вони розповіли, як пережили нічний обстріл і що втратили.