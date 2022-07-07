Офіцер ізраїльської армії пояснив, що дозволить ЗСУ звільнити Херсон від окупантів

Про це в ефірі телемарафону заявив офіцер резерву армії Ізраїлю "Цахал" Віктор Верцнер.

Він зазначив, що наразі РФ готує наступ на Слов'янськ, щоб вийти на кордони Луганської і Донецької областей.

"Росія буде наступати на Слов'янськ. Путін поставив явні цілі про так зване "звільнення" Луганської і Донецької областей у їхніх кордонах. А ціль України не дати росіянам розвинути успіх на тому напрямку", - заявив Верцнер.

Він також наголосив, що концентрація російських військ на Донбасі дасть вікно можливостей для ЗСУ на Херсонському напрямку.

"Я дивлюсь на мапи, які у відкритому доступі, і слідкую за пересуванням військ і складається враження, що це так", - додав офіцер резерву армії Ізраїлю "Цахал".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 134-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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