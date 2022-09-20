"Офіцер - клоун, а зібрання у військовій частині - цирк": дружина окупанта побідкалась на керівництво Росії

Дружина російського окупанта назвала місцевого офіцера клоуном.
Вона розповіла, що ходила до військової частини, де збирали родичів російських окупантів. Це дійство жінка назвала цирком.
Про це йдеться у розмові окупанта та його дружини, яку перехопило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Жінка розповідає окупанту, що її здивувало зібрання у військовій частині. Офіцера, який це проводив вона назвала клоуном та іншими нецензурними словами. Росіянка побідкалась, що інформація про те, що загарбникам роздаватимуть землі - брехня. Їх нібито зможуть отримати лише ті, хто немає де жити.
Обурюється жінка і тим, що учасникам так званої "спецоперації" не даватимуть відпусток.
"Не потрібно ходити до цирку, можна це ваше зібрання сходити. Це одне і те саме", - каже росіянка.
Нагадаємо, окупант на Харківщині бідкається, що ЗСУ оточили росіян.
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