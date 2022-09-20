Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Офіцер - клоун, а зібрання у військовій частині - цирк": дружина окупанта побідкалась на керівництво Росії

Дата публікації
Перегляди
288
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Офіцер - клоун, а зібрання у військовій частині - цирк": дружина окупанта побідкалась на керівництво Росії

Фото: Associated Press

Дружина російського окупанта назвала місцевого офіцера клоуном.

Вона розповіла, що ходила до військової частини, де збирали родичів російських окупантів. Це дійство жінка назвала цирком. 

Про це йдеться у розмові окупанта та його дружини, яку перехопило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

Жінка розповідає окупанту, що її здивувало зібрання у військовій частині. Офіцера, який це проводив вона назвала клоуном та іншими нецензурними словами. Росіянка побідкалась, що інформація про те, що загарбникам роздаватимуть землі - брехня. Їх нібито зможуть отримати лише ті, хто немає де жити. 

Обурюється жінка і тим, що учасникам так званої "спецоперації" не даватимуть відпусток. 

"Не потрібно ходити до цирку, можна це ваше зібрання сходити. Це одне і те саме", - каже росіянка. 

Нагадаємо, окупант на Харківщині бідкається, що ЗСУ оточили росіян

Читайте також:

Окопні свічки з картону: як допомогти захисникам зігрітися

Окопні свічки з картону: як допомогти захисникам зігрітися

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
288
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація