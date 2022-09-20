"Офіцер - клоун, а зібрання у військовій частині - цирк": дружина окупанта побідкалась на керівництво Росії

Вона розповіла, що ходила до військової частини, де збирали родичів російських окупантів. Це дійство жінка назвала цирком.

Про це йдеться у розмові окупанта та його дружини, яку перехопило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Жінка розповідає окупанту, що її здивувало зібрання у військовій частині. Офіцера, який це проводив вона назвала клоуном та іншими нецензурними словами. Росіянка побідкалась, що інформація про те, що загарбникам роздаватимуть землі - брехня. Їх нібито зможуть отримати лише ті, хто немає де жити.

Обурюється жінка і тим, що учасникам так званої "спецоперації" не даватимуть відпусток.

"Не потрібно ходити до цирку, можна це ваше зібрання сходити. Це одне і те саме", - каже росіянка.

Нагадаємо, окупант на Харківщині бідкається, що ЗСУ оточили росіян.

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