Офіцер резерву ЗСУ розповів про критичні втрати Чорноморського флоту РФ від останніх атак

Чорноморський флот Російської Федерації зазнав критичних втрат після останніх атак у Чорному морі.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL розповів офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров.

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Посилаючись на Департамент стратегічних комунікацій ЗСУ, він пригадав, що 14 вересня було завдано пошкоджень одразу двом найновішим кораблям Росії, так званим патрульним кораблям. Вони закладалися в проєкт 2016 року та були введені в експлуатацію 2019-2021 роках.

"Були спущені на воду перші три кораблі. Четвертий мав бути спущений на воду 2022 року, загалом їх мало бути шість для всього флоту. Можна сказати, що частково це унікальний корабель, тому що при тому, що йдеться про легкий патрульний корабель, на ньому є зенітна установка Тор-М2КМ, спеціальна модифікація зенітної установки Тор для прикриття кораблів від різних типів безпілотників, в тому числі розвідувальних або ударних", - зазначив Крамаров.

Він додав, що розглядалася можливість встановлення на ці кораблі пускових установок "Калібрів" на 2 чи 4 ракети.

"Таким чином, я вважаю, що це більш ніж гарний результат. Фактично Україна – перша держава в історії, яка, не маючи жодного торпедоносця, змогла уразити підводний човен ("Ростов-на-Дону" в Севастополі – ред.), нехай і в сухому доці. Плюс також в сухому доці потоплено другий великий десантний корабель ("Мінськ" – ред.). Видно, що вся надбудова, розташована над палубою, просто знесена вщент", - підкреслив експерт.

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За його словами, "Мінськ" – вже другий після "Оленегорского горняка". Росіяни використовували їх для логістики, для сполучення Новоросійську з портами, зокрема, в Керчі та Маріуполя. Цими кораблями вони доставляли вантажі військового призначення.

"Це також значна втрата для ворога. Тим більше, що інші десантні військові кораблі вони зараз не можуть проводити крізь протоку Босфор. Ба більше, кораблі проєкту "Мінськ" – це кораблі, які закладалися на верфі в Гданську ще 1983 року за Радянського Союзу. Зараз Росія не може будувати такого типу кораблі. Отже, це втрата безповоротна. А підводний човен, який є носієм "Калібрів", – це також дуже вагома втрата", - наголосив він, додавши, що перспективи росіян відновлювати такі великі проєкти можна оцінювати критично.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону" у Севастополі знищені.

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