Офіцер спецпідрозділу Kraken розповів про ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Наразі наступальний потенціал окупаційної армії Росії на Куп'янсько-Лиманському напрямку розбитий. Втім, загарбники все ж поповнюють запас живої сили.

Про це в інтерв'ю Radio NV повідомив ветеран російсько-української війни, офіцер спецпідрозділу Kraken (Кракен) Костянтин Немічев.

"Зараз дуже важливо, що розбитий наступальний потенціал. Звісно, їм потрібно кілька днів, аби поповнитись, підвезти особовий склад, "м'ясо", яке ви бачили на відео, яке лежить посеред поля. Але основний момент, що розбитий наступальний потенціал - Шторм-Z. Це зеки, яких вони кидали на штурми. Просто колонами люди йшли полем і гинули, бо працювала артилерія, кулемети", - наголошує Немічев.

За його словами, через це росіяни почали кидати на штурм регулярні війська, які планували використати для закріплення на позиціях.

"Це теж дуже важливо, тому що це люди, які не готові до цього. Згідно з перехопленнями, там є і відмовники, і люди, які не бажають цього робити", - каже офіцер.

Водночас Немічев констатував, що, поповнивши "наступальний потенціал", росіяни знову атакуватимуть на цьому напрямку, але Сили оборони України готові відбивати атаку.

Як повідомлялося, Російська окупаційна армія продовжує відправляти ув'язнених на "м'ясні штурми" на Куп'янському напрямку. Своєю чергою Збройні сили України займають активну оборону на цій ділянці фронту.

Читайте також: