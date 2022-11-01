Офіцер ВМС США жорстко висловився про атаку на ЧФ РФ у Севастополі: нехай звинувачують марсіан

Україна має продовжувати топити кораблі Чорноморського флоту Росії, щоб вигнати окупантів із Криму. Скарги Кремля щодо цього нікого у світі вже не цікавлять.

Про це заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах, коментуючи атаку безпілотників на кораблі ЧФ РФ у Севастопольській бухті.

Оцінюючи нинішній стан Чорноморського флоту РФ, Табах зазначив:

"Я даю їм двійку з мінусом після потоплення крейсера "Москва" та п'ятірку українським військам. Ви постійно ганяєте та топите російський флот, хоча ви країна, у якої Чорноморського флоту взагалі немає".

За його словами, "дуже дивно, що Росія звинувачує Україну в тому, що вони пошкодили російські кораблі":

"Це все одно, що звинувачувати радянську армію, що вона взяла армію Паулюса в оточення під Сталінградом. Ви напали на Україну, а тепер звинувачуєте. Ваш флот стоїть у їхніх водах, і ви звинувачуєте, що вони вас топлять".

Коментуючи заяви офіційних осіб РФ про нібито причетність до атак спецслужб Великобританії, американський офіцер заявив:

"Те, що вони звинуватили Велику Британію — нехай звинувачують марсіан. Яка різниця? Цей флот треба топити, російські війська з Криму виганяти і звільняти територію у будь-які можливі для України способи. А що каже Росія і в чому звинувачує — думаю, що сьогодні у світі ніхто не слухає їх і не сприймає серйозно".

Нагадаємо, в окупованому Криму у Севастопольській бухті 29 жовтня безпілотники атакували кораблі Чорноморського флоту РФ. В результаті атаки було пошкоджено щонайменше три російські судна — фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Григорович", а також тральщик "Іван Голубець".

Міноборони РФ заявило, що безпілотники нібито випустили із цивільного судна з українським зерном. У російському оборонному відомстві також заявили, що атакою керували фахівці із Великої Британії.

Після цього Росія оголосила про свій вихід із "зернової угоди" і про неможливість забезпечити безпеку цивільних суховантажів, що беруть участь у "чорноморській ініціативі". Однак, Спільний координаційний центр з експорту українського зерна, в якому залишилися представники України, Туреччини та ООН, продовжив роботу без участі Кремля. 31 жовтня 12 українських зерновозів вийшли з портів.

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