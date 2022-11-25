Офіцер ЗСУ розповів, де окупанти посилюють своє угрупування та як готуються до наступу Сил оборони

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін розповів, що російську окупанти на Запорізькому напрямку посилюють свої угрупування в очікуванні на наступ Сил оборони. Проте окупаційна армія не може спрогнозувати, де саме українські захисники почнуть контранступ.

Про це він сказав в етері "Еспресо".

Лапін зазначив, що для того, щоб звільнити лівий берег Херсонщини, ЗСУ повинні форсувати Дніпро, що зараз складно. А тому наші захисники артилерією знищують логістику окупантів - склади та бази.

Російські окупанти посилюють свої угрупування на Запорізькому напрямку, оскільки вони не знають, де буде новий наступ Сил оборони.

"Росіяни зараз не мають уявлення, де чекати наступного удару Збройних сил України. Вони нас чекали в Херсоні, а ми вдарили на Харківщині. Після того, як вони нас чекали на Луганщині, ми пішли на Херсон. Тобто війська, які вони забрали з Херсона, російське командування не знає куди направити. Частину з цих військ вони кидають на окуповану територію Запоріжжя для того, щоб посилити цей напрямок", - сказав Лапін.

Війна Росії проти України

24 лютого російська окупаційна армія почала наступ на територію нашої держави. Окупанти рушили сходу, півночі та півдня. У Кремлі хотіли скинути законну владу та встановити у Києві маріонетковий режим. Голова ГУР МО Кирило Буданов вважає, що фейковим "президентом" Росія планувала призначити державного зрадника Віктора Януковича.

Проте ЗСУ зламали плани російських терористів. Наші захисники провели успішний контрнаступ на півночі України та Харківській області. У листопаді вдалось звільнити правий берег Херсонщини та єдиний обласний центр, який у 2022 році спробувала анексувати Росія - Херсон.

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