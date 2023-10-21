Офіцер ЗСУ розповів про успіхи ЗСУ біля Бахмута і назвав больові точки окупантів

Російські окупаційні війська не припиняють покращити своє тактичне положення на флангах Бахмута на Донеччині. Натомість ЗСУ просуваються до траси 0513, де росіяни намагаються створити новий оборонний рубіж.

Про це в ефірі FREEДОМ розповів керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашніков.

З його слів, больова точка окупантів - південний фланг Бахмута. Там росіяни намагаються контратакувати у напрямках Андріївки та Кліщіївки, а також стримувати просування українських підрозділів у районі Зеленопілля-Курдюмівка.

"На деяких ділянках ми вже подолали залізничне полотно. Тобто просуваємось далі - вже до траси 0513 (автодорога Лиман - Сіверськ - Бахмут - Горлівка - Ред.), де росіяни намагаються створити свій новий оборонний рубіж. Але слід сказати, що ця територія до траси у них дуже сильно мінується", - наголошує Калашніков.

Тим часом, наголошує він, успіхи Сил оборони України на південному фланзі є значними.

"Ми взяли під свій контроль Кліщіївку, північно-західні висоти - 220 м, які допомагають нам на тактичну глибину контролювати ворога, що за залізницею. Причому тут ворог змушений відступати як за залізницю, так ми можемо спостерігати вже кілька днів, як він відступає по дорозі Кліщіївка-Бахмут", - додає Олег Калашніков.

Нагадаємо, в Інституті війни наголошують, що наступальні операції ЗСУ тривають. Українська армія здобула успіхи на південь від Бахмута. Тим часом окупанти заявляють, що українські Сили оборони перейшли залізницю біля терикону в районі Кліщіївки на Донеччині.

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