Офіцер ЗСУ розповів, у чому росіяни мають перевагу і чи вдасться їм захопити Миколаїв або Одесу

Зараз ЗСУ майстерно знищують склади окупантів, що дозволило знизити інтенсивність обстрілів Миколаєва.

Про це сказав офіцер ЗСУ Валерій Прозапас в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ знищують склади окупанта - від мінометних БК до більш потужних артилерійських та ракетних систем. Інтенсивність обстрілів Миколаєва знизилась через знищення ворожих ракетних установок російських військ. Неподалік наших позицій проїхали артсистеми союзників, незабаром у новинах все побачимо. Ворог ніколи не зможе захопити Одесу та Миколаїв", - пояснив Прозапас.

Утім офіцер ЗСУ зауважив, що росіян не варто і недооцінювати. За його словами, окупанти добре фортифікують споруди та здатні накопичувати силу, аби проводити активну оборону.

"На деяких ділянках ворогу вдалося покращити оперативне становище своїх позицій, але не критично. Ворог має перевагу в авіації та ракетному озброєнні", - додав Прозапас.

Нагадаємо, експерт розповів, що ЗСУ матимуть перевагу на фронті і пояснив, що впливатиме на ситуацію восени.

Читайте також: