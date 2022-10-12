Офіцери ФСБ отримали план евакуації своїх родин з окупованих територій України

У ФСБ є також план евакуації з Криму.

Старші офіцери ФСБ Росії та їхні родини отримали маршрути евакуації з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Допоки окупаційна влада розповідає мешканцям ТОТ про те, що все контролює, росіяни вже підготували плани евакуації. Вже відомо, що ТОТ почали покидати сім’ї гауляйтерів та "керівників" районів. А також вищого військового керівництва", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що план евакуації отримали родини працівників ФСБ у Криму.

Втеча росіян з тимчасово окупованих територій України

За даними Генштабу України, окупаційна влада Криму планує втечу з півострова.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупований Крим починає перетворюватися на глухий кут для колаборантів. Вони вже втікають з окупованих територій України до Криму, а куди вони побіжать далі, невідомо.

У Мережі також оприлюднили фото покинутих позицій окупантів на Харківщині, які тікаючи від ЗСУ, губили навіть вставні щелепи.

За даними InformNapalm, окупанти з ФСБ вивезли свої родини з Криму ще у вересні. У спільноті припускають, що евакуація розпочалася одразу після низки вибухів на кримських авіабазах

Також у розвідспільноті пригадали, що "неофіційний рупор ФСБ" – терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) активно анонсував підрив Керченського мосту і навіть заявляв, що Крим може перейти під контроль України.

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