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Офіцери - під прицілом: в Україні загинуло вже понад 1400 вищих чинів російської армії

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Офіцери - під прицілом: в Україні загинуло вже понад 1400 вищих чинів російської армії

Серед втрат особового складу російської армії — 10 генералів та 44 полковники.

Станом на 1 листопада втрати офіцерського складу російської армії в Україні становлять 1402 особи.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій головнокомандувача ЗСУ із посиланням на дослідників ОSINT.

"В Україні було денацифіковано 1402 російських офіцерів (це приблизно 5,7 особи на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%", - йдеться в повідомленні.

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За підрахунками експертів, під час війни в Україні безславно загинули:

  • 2 генерал-лейтенанти;
  • 8 генерал-майорів;
  • 44 полковники;
  • 98 підполковників;
  • 193 майори;
  • 279 капітанів;
  • 471 старший лейтенант;
  • 235 лейтенантів;
  • 72 військових іншого офіцерського рангу.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника від 24 лютого до 2 листопада орієнтовно становлять близько 73 270 військових.

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Війна Росії проти України
Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
838
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