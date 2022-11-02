Офіцери - під прицілом: в Україні загинуло вже понад 1400 вищих чинів російської армії

Станом на 1 листопада втрати офіцерського складу російської армії в Україні становлять 1402 особи.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій головнокомандувача ЗСУ із посиланням на дослідників ОSINT.

"В Україні було денацифіковано 1402 російських офіцерів (це приблизно 5,7 особи на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками експертів, під час війни в Україні безславно загинули:

2 генерал-лейтенанти;

генерал-лейтенанти; 8 генерал-майорів;

генерал-майорів; 44 полковники;

полковники; 98 підполковників;

підполковників; 193 майори;

майори; 279 капітанів;

капітанів; 471 старший лейтенант;

старший лейтенант; 235 лейтенантів;

лейтенантів; 72 військових іншого офіцерського рангу.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника від 24 лютого до 2 листопада орієнтовно становлять близько 73 270 військових.

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