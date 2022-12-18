Офіцери взяли медалі, а солдатам видали старезну зброю: військові РФ розповіли, як їх відправили до України

Вторгнення Росії до України від самого початку було пов'язане зі стратегічними прорахунками військового командування. Крім того, що російська армія зазнавала логістичних проблем, загарбники не мали достатньої кількості продовольства, карт, необхідних медичних препаратів, рацій, а також зверталися до Вікіпедії, щоб знайти інструкції щодо використання певної зброї.

Про це йдеться у розслідуванні New York Times.

У публікації журналісти наводять слова солдатів із 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ, які розповіли, що вони були озброєні старими зразками озброєнь, зокрема автоматами Калашникова зразка 1970-х років. Водночас багато новобранців, маючи невеликий досвід, шукали в Інтернеті інформацію, як ними правильно користуватися.

Окупанти покладалися на старі карти для навігації, деякі з них були складені в 1960-х роках.

Російські воєначальники припускали, що війська пройдуть маршем Україною і швидко візьмуть країну під свій контроль, а офіцерам було наказано взяти з собою парадну форму та медалі для військових парадів у Києві. Однак бліцкриг росіян повністю провалився.

Що відомо про оснащення російських військових

Повідомлення про погану укомплектованість, оснащення і забезпечення російських мобілізованих розділяють інформаційний простір Росії, оголюючи напругу між наративами від військових блогерів та "ПВК Вагнера" на тлі спроб влади РФ пом’якшити проблеми.

У зведенні Американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що, до прикладу, мобілізовані військовослужбовці з Серпухова Московської області днями заявили, що російське військове командування відправило їх у бій без належної підготовки, спорядження. А це, у свою чергу, призвело до масових втрат. Вони також стверджували, що командування годує мобілізованих лише раз на день, незважаючи на те, що їжі достатньо.

Російська армія має проблеми з медичним забезпеченням, що знижує моральний дух і бажання наступати. Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам наказали самостійно закуповувати засоби першої бойової допомоги з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективнішим рішеннямю

Щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів.

Проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, з якими стикаються російські сили на півдні України, загострилися після пошкодження Керченського мосту 8 жовтня.

Окупанти "здаються" в полон, а потім обстрілюють ЗСУ - Сергій Гайдай

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