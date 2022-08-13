"Офіційно демілітаризувався": ЗСУ ліквідували командира роти російських танкістів

В Україні ліквідували старшого лейтенанта РФ.
Збройні сили України ліквідували командира роти російських танкістів – старшого лейтенанта Івана Гуріна.
Про це повідоми Анатолій Штефан (Штірліц) у Telegram.
"Командир танкової роти старший лейтенант Іван Гурін зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався й демілітаризувався", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 200 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України знищено приблизно 43 400 окупантів.
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