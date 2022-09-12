Офіційно названо п’ять звільнених населених пунктів Херсонської області

Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.

ЗСУ вдалося деокупувати п'ять населених пунктів.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Населені пункти Херсонщини - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Миролюбівка і Сухий Ставок - офіційно підтверджено звільнення від окупантів", - написав він.

Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила цю інформацію.

Раніше стало відомо, що підрозділи ЗС РФ через успішний контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку ведуть переговори з Києвом про здачу в полон. Цю інформацію озвучила Наталія Гуменюк.

За її словами, українська армія продовжує здійснювати контрнаступ на півдні України — військовослужбовцям на окремих ділянках фронту вдалося просунутися вглиб території на кілька десятків кілометрів.

Аналітики заявляли, що росіяни в Херсоні все ще стикаються з атаками та загрозою нових атак на цьому напрямку.

"Російський президент Володимир Путін ризикує зробити смертельну помилку, зволікаючи в наданні підкріплення на луганську лінію, тим самим поставивши під загрозу оборону Херсона або припинивши наступальні операції навколо Бахмута та Донецька. Українська кампанія, схоже, має на меті поставити Путіна саме перед такою дилемою та отримати вигоду майже від будь-якого його рішення", - зазначили аналітики.

Раніше повідомлялося, що з надходженням все більшої кількості озброєнь Україна непомітно змінила стратегію війни. Українські війська завдали серйозної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область під час контрнаступу. Однак нинішній контрнаступ не покладе край війні, вважають експерти ISW.

Колаборанти, Херсон, Крим, Донбас: Андрій Цаплієнко - про ситуацію на війні

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