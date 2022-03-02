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Офіс генпрокурора: на Київщині 10 військовослужбовців збройних сил РФ взято під варту

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© gp.gov.ua
© gp.gov.ua

Серед затриманих командир танка окремої та рядові солдати.

Прокурори Київської обласної прокуратури заарештували 10 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.3 ст.110 КК України).

Збройні сили України під час оборони позицій затримали 10 бойовиків. 

Про це повідомляє пресслужба.

За даними слідства, серед затриманих командир танка окремої гвардійської мотострілецької бригади та рядові солдати військових частин російських окупантів. 

"Вони вторглися в Україну з метою захоплення її територій і виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних Сил України та мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Наразі всі підозрювані знаходяться під вартою.

Нагадаємо, полонений окупант розповів, як їх кинуло командування (відео).

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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