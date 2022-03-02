Офіс генпрокурора: на Київщині 10 військовослужбовців збройних сил РФ взято під варту

Офіс генпрокурора: на Київщині 10 військовослужбовців збройних сил РФ взято під варту

Серед затриманих командир танка окремої та рядові солдати.

Прокурори Київської обласної прокуратури заарештували 10 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.3 ст.110 КК України).

Збройні сили України під час оборони позицій затримали 10 бойовиків.

Про це повідомляє пресслужба.

За даними слідства, серед затриманих командир танка окремої гвардійської мотострілецької бригади та рядові солдати військових частин російських окупантів.

"Вони вторглися в Україну з метою захоплення її територій і виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних Сил України та мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Наразі всі підозрювані знаходяться під вартою.

Нагадаємо, полонений окупант розповів, як їх кинуло командування (відео).