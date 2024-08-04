Офіс генпрокурора перевіряє інформацію про розчленування українського військовополоненого

Правоохоронці перевіряють поширену в соцмережах інформацію про вбивство українського військового та його розчленування представниками збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомили в пресслужі Офісу генпрокурора.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин скоєння жорстокого злочину.

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Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

“Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до усіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок — чергове нагадування, що терористичний режим РФ — це зло. Зло має бути покаране”, - наголосив генпрокурор Андрій Костін.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через появу в мережі фотографій з ймовірним тілом українського військовополоненого, якому російські окупанти відрізали голову та кінцівки.

Спеціальний трибунал за російські злочини

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