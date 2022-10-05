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Офіс генпрокурора повідомив про підозру 176 російським військовим і 626 керівникам РФ

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Офіс генпрокурора повідомив про підозру 176 російським військовим і 626 керівникам РФ

Фото: УНІАН

Генпрокурор наголосив, що для притягнення їх до відповідальності потрібен Міжнародний трибунал.

Офіс генпрокурора повідомив про підозру у воєнних злочинах 176 російським військовослужбовцям. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 44 осіб, 10 уже отримали вироки.  

Про це у Twitter повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Кожен, хто приходить зі зброєю на чужу землю, має розуміти: кара буде неминучою. Говорили про це з міністром юстиції Франції паном Еріком Дюпон-Моретті", - йдеться у дописі.

Він наголосив, що для притягнення їх до відповідальності потрібен Міжнародний трибунал. 

"Його створення стане доказом того, що жодна агресія у світі не залишиться безкарною", - додав Костін.

Нагадаємо, причетних до звірств на Київщині може виявитись до 5 тисяч.

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Дата публікації
Перегляди
84
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