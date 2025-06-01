ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1586
Час на прочитання
2 хв

«Офіс» нашої операції був на території Росії, поруч з управлінням ФСБ — Зеленський

Загалом в операції «Павутина» було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
«Офіс» нашої операції був на території Росії, поруч з управлінням ФСБ — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський подякував Службі безпеки, а також особисто генералу Василю Малюку і усім, хто був задіяний в спецоперації «Павутина». Він повідомив, що цю операцію готували понад 1,5 року, а найцікавіше було в тому, що «офіс» цієї операції СБУ був розташований на території Росії, безпосередньо поруч з управлінням ФСБ, в одній з їхніх областей.

Про це сказав Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 1 червня.

«Планування, організація, усі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше — і вже зараз це можна говорити публічно — „офіс“ нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей», — повідомив президент.

Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування.

«Діяли наші люди на території різних російських регіонів — у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці — ті, хто нам допомагав», — додав він.

Що відомо про історичну операцію СБУ «Павутина»

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України здійснила унікальну і, як її вже назвали, історичну спецоперацію під кодовою назвою «Павутина» зі знищення ворожих бомбардувальників.

Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах. Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.

ТСН.ua вже писав про масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie