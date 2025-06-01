Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський подякував Службі безпеки, а також особисто генералу Василю Малюку і усім, хто був задіяний в спецоперації «Павутина». Він повідомив, що цю операцію готували понад 1,5 року, а найцікавіше було в тому, що «офіс» цієї операції СБУ був розташований на території Росії, безпосередньо поруч з управлінням ФСБ, в одній з їхніх областей.

Про це сказав Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 1 червня.

«Планування, організація, усі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше — і вже зараз це можна говорити публічно — „офіс“ нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей», — повідомив президент.

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Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування.

«Діяли наші люди на території різних російських регіонів — у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці — ті, хто нам допомагав», — додав він.

Що відомо про історичну операцію СБУ «Павутина»

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України здійснила унікальну і, як її вже назвали, історичну спецоперацію під кодовою назвою «Павутина» зі знищення ворожих бомбардувальників.

Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах. Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.

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Дата публікації 14:28, 01.06.25 Кількість переглядів 365 Дрони СБУ атакували російській військовий аеродром

ТСН.ua вже писав про масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії.

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