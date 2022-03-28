Офіс президента відреагував на інформацію про отруєння Абрамовича та інших учасників переговорів

Офіс президента відреагував на інформацію про отруєння Абрамовича та інших учасників переговорів

В ОП закликали не піддаватися інформаційній війні, яка зараз ведеться у ЗМІ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростував інформацію, яку раніше подавали Bellingcat та Wall Street Journal, що російського олігарха Романа Абрамовича та ще двох переговорників від України могли отруїти хімічною зброєю.

Радник ОПУ запевнив, у сі члени переговорної групи працюють у звичайному режимі. Він закликав не піддаватися інформаційній війні, яка зараз ведеться у ЗМІ.

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"В інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому ще раз повторю – члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах", – повідомив Подоляк.

Водночас прессекретар Романа Абрамовича в коментарі BBC News підтвердив, що російський олігарх мав симптоми отруєння цього місяця після зустрічі на мирних переговорах.

Нагадаємо, раніше Bellingcat та Wall Street Journal опублікували статті, що Роман Абрамовича та інші переговорники РФ та України могли бути отруєні хімічною зброєю. Йдеться про переговори між Україною та Росією, які відбулися в ніч проти 4 березня 2022 року. Як повідомляє агентство журналістських розслідувань, учасники делегацій відчували симптоми отруєння хімічною зброєю.

Тим часом голова Меджилісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров спростував заяви про отруєння та наголосив, що Рустем Умеров, який входить до української делегації, добре почувається.

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