- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 751
- Час на прочитання
- 1 хв
"Нашестя тарганів": офіцер бригади "Рубіж" НГУ розповів про ситуацію на Покровському напрямку
Бої на Покровському напрямку не вщухають. Офіцер НГУ Андрій Отченаш повідомив про безперервні штурми ворога, який, попри відсутність логіки, намагається просунутися далі.
На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог постійно проводить штурмові дії, намагаючись просунутися вперед без чіткої стратегії чи логіки.
Про це в ефірі «Еспресо» сказав офіцер бригади «Рубіж» НГУ Андрій Отченаш.
«На Покровському напрямку ситуація напружена. Противник намагається максимально штурмувати позиції бригади „Рубіж“. Ворог не намагається закріплюватися в населених пунктах, а основне завдання противника — просунутися максимально далі до моменту, поки він не вперся в щось. І це можна уявити як просто нашестя тарганів. Тобто вони всюди, їх дуже багато, вони всюди намагаються просунутися і просто йти — йти вперед без якоїсь логіки», — наголосив Отченаш.
За словами офіцера бригади «Рубіж» НГУ, відсоток штурмових дій дуже великий. І противник намагається штурмувати абсолютно на постійній основі 24 на 7, не зупиняючись.
«Військові РФ, які здаються в полон, розповідають, що вони навіть не знають, куди йдуть. Тобто основне завдання для них — просто штурмувати. Як вони говорять, ми йшли на північ. Можливо, у них є якийсь план за короткий період максимально пройти далі, щоб казати, що це наше. Тобто ніякої логіки, виключно просування вперед», — додав Отченаш.
Нагадаємо, росіяни активізують диверсійні групи, готуються до нових наступів і шукають слабкі місця в обороні Покровська.