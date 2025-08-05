"Нашестя тарганів": офіцер бригади "Рубіж" НГУ розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Покровськ / © Getty Images

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На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог постійно проводить штурмові дії, намагаючись просунутися вперед без чіткої стратегії чи логіки.

Про це в ефірі «Еспресо» сказав офіцер бригади «Рубіж» НГУ Андрій Отченаш.

«На Покровському напрямку ситуація напружена. Противник намагається максимально штурмувати позиції бригади „Рубіж“. Ворог не намагається закріплюватися в населених пунктах, а основне завдання противника — просунутися максимально далі до моменту, поки він не вперся в щось. І це можна уявити як просто нашестя тарганів. Тобто вони всюди, їх дуже багато, вони всюди намагаються просунутися і просто йти — йти вперед без якоїсь логіки», — наголосив Отченаш.

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За словами офіцера бригади «Рубіж» НГУ, відсоток штурмових дій дуже великий. І противник намагається штурмувати абсолютно на постійній основі 24 на 7, не зупиняючись.

«Військові РФ, які здаються в полон, розповідають, що вони навіть не знають, куди йдуть. Тобто основне завдання для них — просто штурмувати. Як вони говорять, ми йшли на північ. Можливо, у них є якийсь план за короткий період максимально пройти далі, щоб казати, що це наше. Тобто ніякої логіки, виключно просування вперед», — додав Отченаш.

Нагадаємо, росіяни активізують диверсійні групи, готуються до нових наступів і шукають слабкі місця в обороні Покровська.