"Огидні звірства": як світові лідери відреагували на жахи масових поховань в Ізюмі

Світові лідери засуджують звірства російських військових в Ізюмі на Харківщині і закликають примусити Росію відповісти.

У лісі у місті Ізюм, що на Харківщині, знайшли масові могили, де були поховані понад 400 українських цивільних та військових. Є тіла з ознаками тортур, є загиблі внаслідок ракетних обстрілів. Серед них багато жінок та дітей.

Політики почали реагувати на масове поховання в Ізюмі

Агресивна війна Росії проти України залишає кривавий слід і руйнування по всій Україні, заявив керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Тисячі цивільних вже були вбиті, набагато більше піддалися катуванням, переслідуванням, сексуальному насильству, викраденню або примусовому переміщенню. Ця нелюдська поведінка російських сил, при повній зневазі до міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій, повинна припинитися негайно", - наголосив Боррель.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю заявив, що масове поховання в Ізюмі є черговим свідченням російської жорстокості в Україні.

Як сказав Блінкен на пресконференції, необхідно "створити доказову базу і задокументувати звірства, які були скоєні". На його думку, "в багатьох випадках вони будуть рівнозначні воєнним злочинам".

Фото: Associated Press

Водночас посол США в Україні Бріджит Брінк наголошує, що звірства російської армії в Ізюмі на Харківщині мають зміцнити підтримку України.

"Жахливі новини про масове поховання в Ізюмі мають зміцнити нашу колективну рішучість притягнути Росію до відповідальності за її звірства та підтримати Україну в її зусиллях захистити свою Батьківщину та звільнити її громадян, які неймовірно страждають від російських військ", - наголосила Брінк.

Президент Литви Гітанас Науседа перепостив у себе в Тwitter фото могил, знайдених у Ізюмі, і закликав допомогти Україні всіма засобами.

"Черговий доказ російської жорстокості, виявлення масових поховань та камер тортур в Ізюмі. Окупанти сіють страждання і смерть скрізь, де з'являються. Вони роблять це сьогодні, зроблять це завтра", - зазначив президент Литви.

Фото: Associated Press

Також відреагував на поховання в Ізюмі та президент Франції Еммануель Макрон. У себе в Twitter він написав, що необхідно притягнути до відповідальності за воєнні злочини всіх винних.

"Я засуджую найсуворішим чином звірства, скоєні в Ізюмі (в Україні) під час російської окупації... Немає миру без справедливості", — сказав французький лідер.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також прокоментував масове поховання в місті Ізюм.

"Повідомлення про масові поховання в українському Ізюмі жахають і крають серце. Канада засуджує ці огидні звірства. Ми продовжимо працювати з партнерами для притягнення винних до відповідальності та продовжимо підтримувати український народ", – йдеться в дописі.

Рятувальники кажуть, що вбивства росіянами українців в Ізюмі Харківської області втричі масштабніші, ніж у Київській області.

Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.

"В Ізюмі жахлива картина, вона повторює Бучу, Ірпінь, які треба помножити на три. Так кажуть працівники ДСНС. Я сподіваюсь, що більше ми не знайдемо масових захоронень. Попередньо, наразі знайдено 400 могил. В одній могилі знаходимо по декілька тіл, зокрема і дітей", - розповів він.

За словами Маселського, серед жертв цивільні та військові з ознаками тортур - з мотузками на шиї та переламаними кінцівками.

"Ворог розстрілював людей, які були живцем поховані в підвалах. Мешканці пережили, мабуть, найважчі в своєму житті 5-6 місяців окупації без електрики, без водопостачання, без тепла від березня, без нормального харчування, без медичного обслуговування. Це було виживання", - зазначив очільник РВА.

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