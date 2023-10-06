Оголені коханки і мертвий особовий склад: хакери зламали пошту росгвардійця, який керував вторгненням ОМОНівців до Прип’яті (фото)

Хакери “Кібер Спротиву” зламали електронну пошту полковника Росгвардії Романа Єршова. Завдяки цьому вдалося здобути нові докази участі підрозділів російського ОМОНу у вторгненні в Україну.

Подробиці розповіли у Центрі національного спротиву.

Зокрема, спецпідрозділ з Калузької області РФ, яким керує Єршов, був задіяний в окупації Прип'яті, за участь у агресивній війні проти України окупант отримав нове військове звання.

У ЦНС зазначили, що росіянин Роман Анатолійович Єршов керує спецпідрозділом Росгвардії ОМОН по Калузькій області. Він командував цим підрозділом і під час вторгнення російських військ в Україну з території Білорусі. На той момент, у лютому 2022-го, Єршов був підполковником, за участь у повномасштабній агресії проти України він отримав звання полковника.

Роман Єршов. Фото: ЦНС

Зокрема, як з'ясували хакери з “Кібер Спротиву”, омонівці під командуванням Єршова брали участь у окупації Прип'яті: у хмарному сховищі після зламу пошти росіянина вони знайшли фотодокази вторгнення омонівців з Калузької області у цей населений пункт та розміщення особового складу російських окупаційних сил у чорнобильських лісах.

Фотодокази вторгнення спецпідрозділу Росгвардії в Україну з території Білорусі. Фото: ЦНС

Росіяни на півночі України. Фото: ЦНС

“Проте, завдяки любові Єршова до фото, отримано й світлини результату роботи українських Сил оборони по росгвардійцях. Щоправда, дизайнерські навички полковнику варто розвивати. Поєднання коханок, мертвого особового складу та знищеної техніки в один колаж — доволі прогресивне художнє рішення”, — зазначили у ЦНС.

Окрім того, хакери “витягли” зі зламаної пошти полковника Росгвардії низку аналітичних документів окупантів. Серед них — аналіз використання розроблених “Концерном Калашнікова” для підрозділів Росгвардії “пістолетів Лебедєва”: табельних 9мм пістолетів МПЛ та МПЛ-1.

Аналіз використання пістолетів Лебедєва. Фото: ЦНС

На відміну від російських пропагандистських ЗМІ, у цих звітах замість од “найкращій у світі російській зброї” міститься виклад реальної ситуації. За два роки експлуатації згаданих пістолетів окупантам стало зрозуміло, що вони непридатні для ефективного застосування.

Також у пошті Єршова “Кібер Спротив” знайшов доповідь так званого “Центру підтримки Новоросії” на тему “Как Россия проигрывает войну на Донбассе?”. Документ вони виклали у відкритий доступ.

Доповідь “Центру підтримки Новоросії”. Фото: ЦНС

Окрім захоплення українських територій та міфічної “Новоросії” Єршов активно цікавиться представницями протилежної статі.

Єршов зберігає інтимні фото своїх численних партнерок. Фото: ЦНС

“Одружений Єршов не обмежує себе принципами моногамії й зберігає унікальний контент від коханок на своїй "хмарі"”, — зазначили у ЦНС.

У ЦНС підкреслили, що український спротив збирається використовувати отримані дані та інформацію щодо розміщення окремих підрозділів ЗС РФ в Україні.

“Деякі вже й успішно використали для демобілізації окремих військових росіян. Демобілізації, авжеж, але є нюанс. Про це згодом. Наостанок залишимо контакти полковника та його дружини. Можливо, ви маєте що їм написати. Номер Єршова — 8 (953) 312-6402, номер його дружини 8 (953) 312-6366”, — резюмували у Центрі.

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