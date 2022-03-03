Оголили сідниці й прив’язали до стовпа: у Кременчуці місцеві мешканці покарали мародера, який шастав у будинках (фото)

Мародера примотали до стовпа скотчем з відповідним написом.

У Кременчуці Полтавської області місцеві мешканці затримали мародера. Зловмисник влізав до чужих будинків, аби щось вкрасти.

Про це повідомили в місцевому Telegram-каналі, де опублікували фото з місця події.

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Відомо, що в районі вулиці Чкалова, на вулиці Сєрова, молодик шастав у будинках людей. Туди від вдирався, щоб скоїти крадіжку.

Місцеві мешканці затримали зловмисника, спустили з нього штани і труси й прив'язали його до стовпа скотчем з відповідним написом.