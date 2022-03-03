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Оголили сідниці й прив’язали до стовпа: у Кременчуці місцеві мешканці покарали мародера, який шастав у будинках (фото)

Оголили сідниці й прив’язали до стовпа: у Кременчуці місцеві мешканці покарали мародера, який шастав у будинках (фото)

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Оголили сідниці й прив’язали до стовпа: у Кременчуці місцеві мешканці покарали мародера, який шастав у будинках (фото)

Мародера примотали до стовпа скотчем з відповідним написом.

У Кременчуці Полтавської області місцеві мешканці затримали мародера. Зловмисник влізав до чужих будинків, аби щось вкрасти.

Про це повідомили в місцевому Telegram-каналі, де опублікували фото з місця події. 

Відомо, що в районі вулиці Чкалова, на вулиці Сєрова, молодик шастав у будинках людей. Туди від вдирався, щоб скоїти крадіжку.

Місцеві мешканці затримали зловмисника, спустили з нього штани і труси й прив'язали його до стовпа скотчем з відповідним написом.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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